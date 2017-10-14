Тегеран, 14 октября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном разрыве ядерной сделки с Тегераном, заявил, что лидер какого-то одного государства, участвующего в сделке, не может её аннулировать, тем более, когда это соглашение было всецело поддержано со стороны Организации Объединённых Наций. Соответствующее заявление Рухани передал накануне, 13 октября, телеканал Press TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Напомним, в пятницу, 13 октября, в обращении к нации Трамп заявил, что отказывается подтвердить Конгрессу США соблюдением Ираном соглашения по ядерной программе. При этом Трамп оговорил, что не будет на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном по Совместному всеобъемлющему плану действий, принятому шестеркой международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном в 2015 году.

Также Трамп заявил, что его администрация намерена обсудить «серьёзные недостатки» сделки по иранской ядерной программе.

Кроме того, Трамп пригрозил новыми санкциями против Ирана за «поддержку терроризма».

«В случае если мы не сможем прийти к решению с конгрессом и нашими союзниками, соглашение будет прекращено. Наше участие в соглашении может быть прекращено мною, как президентом, в любое время», — заявил Трамп.

Данное заявление Трампа спровоцировало негативную реакцию со стороны остальных участников ядерной сделки. Так, лидеры Великобритании, Франции и Германии — Тереза Мэй, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель — заявили, что их страны остаются приверженными ядерному соглашению с Ираном и не будут его саботировать.

В России выразили крайнюю обеспокоенность словами Трампа и подчеркнули, что выход США из соглашения по иранскому атому существенно усложнит ситуацию на Ближнем Востоке и в мире в целом.

В Иране слова Трампа вызвали гнев и раздражение, так как американский президент выдвинул против Исламской Рспублики очередные ложные обвинения. Рухани прямо назвал заявление Трампа бредом, к которому не стоит прислушиваться.

«Замечания мистера Трампа относительно Ирана не содержат ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа», — сказал Рухани.

Он также подчеркнул, что Иран в точности выполняет все условия ядерной сделки, а отменить её в одностороннем порядке США не могут.

В самих США оппозиция Трампу не преминула воспользоваться весьма спорным заявлением президента и пошла в новую атаку на него.

Так, лидер оппозиции в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси усомнилась в в словах президента Трампа.

Она подчеркнула, что отказ Трампа подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном соглашения по атому — это большая ошибка.

«Президент игнорирует консенсус ученых в ядерной области, экспертов в области национальной безопасности, генералов и членов кабинета, включая, как утверждают, госсекретаря и министра обороны. На самом деле Иран соблюдает ядерное соглашение», — сказал Пелоси.

В свою очередь, генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что Иран выполняет все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Иран подвергается самому надежному режиму ядерной проверки в мире», — подчеркнул Амано.

Он добавил, что нет вообще никаких оснований сомневаться в результатах инспекций на ядерных объектах Ирана.