Москва, 14 октября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Российский предприниматель Владимир Тюрин, которого правоохранительные органы Украины назвали заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова в марте 2017 года, дал показания в Следственном комитете РФ. Об этом сегодня, 14 октября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Kyiv.npu.gov.ua На месте убийства Дениса Вороненкова

Сообщается, что Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК России и заявил, что у него не было никаких мотивов для убийства Вороненкова. Бизнесмен пояснил, что явиться к российским следователям его побудили обвинения выдвинутые против него Генеральной прокуратурой Украины.

Тюрин подчеркнул, что не был знаком с убитым, а их деловые интересы никогда не пересекались.

Кроме того, Тюрин заверил следователей, что не испытывал чувства ревности к супруге Вороненкова Марии Максаковой, с которой у него несколько лет назад были отношения. Тюрин напомнил, что расстался с Максаковой задолго до её знакомства с Вороненковым.

Также Тюрин отверг утверждения украинских правоохранителей о каких-то своих контактах со спецслужбами. Бизнесмен посетовал, что убийство Вороненкова привлекло общественное внимание, что стало для него проблемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские следственные органы ведут свое расследование убийства Вороненкова.

Напомним, 23 марта в Киеве Вороненкова застрелил Павел Паршев. ПРи этом сам убийца был смертельно ранен охранником Вороненкова. Двое сообщников киллера задержаны. Еще двое, по данным украинского следствия, в настоящее время находятся за пределами страны.