Киев, 14 октября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Бывший украинский премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила заблаговременно начать свою избирательную кампанию для президентских выборов на Украине и обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в коррупции. Свое разоблачающее заявление она сделала накануне, 13 октября, в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Тимошенко, именно Порошенко стоит за коррупционными схемами, связанными с закупками топлива для нужд Вооружённых сил Украины. Также глава «Батькивщины» заявила, что лишь с уходом Порошенко может закончиться война в Донбассе.

«Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни тем более — каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это — президент Украины», — сказала Тимошенко.

Таким образом она прокомментировала скандал с задержанием Игоря Павловского и Владимира Гулевича сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По словам Тимошенко, таким образом были найдены не реальные коррупционеры, а очередные подставные лица, на которых будут повешены все обвинения.

Затем Тимошенко прямо заявила, что именно президент Порошенко является заказчиком этого многомиллиардного контракта и именно он проводит подобные сделки и отмывает гигантские бюджетные деньги на бюджетных контрактах для обеспечения армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что оперативники НАБУ под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича. Им предъявлены обвинения в причастности к растрате более 149 млн грн ($5,6 млн) госсредств при закупке топлива для министерства обороны Украины.

Что касается Тимошенко, то она заявила, что в 2019 году намерена баллотироваться в президенты Украины.

Стоит отметить, что на выборах президента Украины 2014 года, состоявшихся после государственного переворота в Киеве и свержения Виктора Януковича, Тимошенко заняла второе место, набрав 12,81% голосов.