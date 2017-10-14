Тюмень, 14 октября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. В Тюменской области 14 октября открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Форум посетят 50 гостей из 34 стран мира. В течение трех дней им предстоит познакомиться с творческой молодежью и креативным пространством Западной Сибири — запланирована обширная программа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fmje.org Эмблема Всемирного фестиваля молодёжи и студентов-2017

Гостей из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Индии, Ирака, Мексики, Польши, Эфиопии и других государств ждет знакомство с молодежными театрами Тюмени, экскурсия по Ялуторовскому Острогу, где они окунутся в мир сибирской старины, мастер-класс по изготовлению сувениров в народных сибирских традициях, а также создание арт-объекта в Тюменском индустриальном университете и посещение предприятий региона.

«Самая теплая часть региональной программы — ужин в сибирских семьях. Пригласить иностранца к себе в гости мог любой желающий, оставив видеорецепт любимого сибирского блюда с хэштегом #ужинвсемьях. По итогам акции к этой части программы присоединятся пять человек», — рассказала руководитель проектного офиса мультицентра «Моя территория» Анна Бухтиярова.

Отметим, что 12 октября делегация из 204 представителей Тюменской области вылетела в Сочи, где проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.