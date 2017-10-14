Мехико, 14 октября, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Мексики, передает Reuters.

NASA Мексика. Снимок из космоса

По информации Национальной геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился вблизи побережья штата Оахака, на глубине 59,5 километров.

Сообщается, что землетрясение было ощутимо в столице штата, однако не привело к жертвам или серьезным повреждениям.

Напомним, последнее разрушительное землетрясение в Мексике произошло 19 сентября. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 49 км от города Пуэбла-де-Сарагоса (Мексика) и в 120 км от столицы Мехико. Жертвами землетрясения стали более 400 человек.

Южная Мексика и город Оахака также регулярно переживают сильные землетрясения — последнее землетрясение магнитудой 8,1 было зафиксировано здесь 7 сентября, оно привело к повреждению тысяч зданий.