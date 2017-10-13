Ереван, 14 октября, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, которое планируется подписать в ноябре 2017 г., содержит пункт о закрытии Армянской АЭС.

ChNPP Армянская АЭС

Текст соглашения сегодня, 14 октября был опубликован на официальном сайте совета ЕС. На сайте МИД Армении доступен неофициальный перевод соглашения на армянский язык.

Документ содержит 357 страниц и 386 статей с детальным описанием сотрудничества между европейской структурой и республикой в разных отраслях. В преамбуле документа подчеркивается важность разрешения карабахского конфликта исключительно переговорным путем, в рамках усилий Минской группы ОБСЕ на основе принципов Хартии ООН, Хельсинкского заключительного акта и, в частности, неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение.

Целью соглашения провозглашается консолидация всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества между сторонами на основе общих ценностей и тесных связей, в том числе активизация участия Армении в политике, программах и деятельности агентств ЕС.

Во второй главе соглашения, которая озаглавлена «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность» говорится, что стороны должны сотрудничать по вопросам энергетики на основе принципов партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и предсказуемости.

Сотрудничество должно включать, в частности: «Закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие дорожной карты или плана действий с учетом необходимости заменить её новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения».

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 МВт, заканчивается в 2019 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный координационный комитет (СКК) по реализации программы.

Ранее в беседе с ИА REGNUM заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян сообщил, что первый этап работ по продлению срока действия Армянской АЭС уже подходит к концу. По его словам, заключено 40 новых соглашений на общую сумму в $140 млн, и работы первого этапа идут полным ходом.

Комментируя замечание о том, что в настоящее время параллельно содействию правительств разных стран в безопасной работе станции в зарубежных СМИ идет новая волна антипропаганды против работы ААЭС, Арутюнян заявил:

«Здесь нет никакой проблемы. Большая часть средств, выделенных на работы по продлению срока службы станции, будет направлена на повышение уровня ее безопасности. Весь процесс находится под жестким контролем МАГАТЭ и иных структур. Так что мы несерьезно относимся ко всякого рода публикациям и заявлениям, которые носят чисто политический характер и не соотносятся с действительностью».

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13 октября выступая на парламентских слушаниях глава МЧС Армении Давид Тоноян заявил, что второй энергоблок Армянской АЭС отвечает всем требованиям безопасности.

«Безопасность АЭС подтверждает важнейший международный профильный орган — МАГАТЭ, где страны-члены недавно избрали Армению в Совет управляющих. Миссии МАГАТЭ по обзору операционной безопасности (OSART) регулярно посещают станцию и выдают заключения.

Второй энергоблок АЭС действует в полной безопасности, а возможности недействующего первого будут использоваться для поддержки этой безопасности. Что же касается оценок с азербайджанской стороны, то их общее направление вполне предсказуемо», — заявил Тоноян.

По мнению специалистов, без атомной энергетики нельзя обеспечить энергетический баланс Армении.

«Развитие альтернативной энергетики необходимо, но ветер или солнце, в отличие от атома, никогда не будут базисными. Никогда не следует сбрасывать со счетов и достаточно низкий тариф на электроэнергию, производимую АЭС, что в нынешних социально-экономических условиях Армении крайне важно», — считает председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Вазген Сафарян.

На консервации Армянской АЭС европейские партнеры Еревана настаивают не первый год. Армянские политики утверждали, что в соглашении об Ассоциации с ЕС, которое власти Армении обсуждали в течение трех лет и в последний момент отказались подписать, был пункт, по которому Ереван брал на себя обязательство о закрытии АЭС. Согласно документу, власти Армении также должны были до 2020 года построить новую станцию. В новом соглашении пункта о строительстве новой станции нет.

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Ещё в марте 2015 года глава делегации ЕС в Армении Траян Христя заявлял, что досрочное закрытие Армянской АЭС и вывод ее из эксплуатации по-прежнему остается главной целью Евросоюза.

Тема строительства нового блока ААЭС вошла в оборот еще в 2008 году с подачи президента Армении Сержа Саргсяна, заявившего в парламенте страны о скором старте строительства нового блока атомной электростанции.

Ещё тогда практически все экономисты в Армении в один голос заявляли, что шансы на строительство новой атомной электростанции в Армении — минимальные. По их словам, проектируемая станция в 2,5 раза мощнее действующей и Армения не сможет реализовать лишнюю и недешевую электроэнергию.

В дальнейшем по причине задержек с началом реализации проекта и отсутствием финансовых ресурсов, правительством Армении было принято решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока АЭС. По предварительным оценкам строительство нового блока АЭС обойдется в $5,5 млрд.

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20 апреля 2016 г. первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил в Ереване, что для строительства в Армении нового ядерного энергоблока необходимо обеспечить параметры, которые позволят блоку экономически эффективно функционировать.

По его словам, речь, в первую очередь, идет об объемах потребления в самой Армении, и возможности экспорта мощностей в сопредельные государства. «Мы вместе работаем над этим проектом, и если появится «окно возможностей», то мы с удовольствием реализуем этот проект», — подчеркнул Кирилл Комаров.

Он также проинформировал, что с технологической точки зрения строительство нового ядерного энергоблока на площадке Мецаморской АЭС возможно. По словам заместителя гендиректора «Росатома», переговоры по строительству в Армении нового энергоблока никогда не прекращались, тем более, что межправительственное соглашение по сотрудничеству в вопросе строительства подписано, и оно продолжает действовать.

«Как только мы с партнерами поймем, что имеются все экономические основания для реализации проекта, конечно, мы постараемся такой проект реализовать», — резюмировал Комаров.