Вашингтон, 13 октября, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Планшеты и смартфоны на базе Android переживают атаку вируса-вымогателя DoubleLocker, сообщает портал разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

Goodfon.ru Гаджет

По информации ESET, новый агрессивный вирус не претендует на банковские реквизиты пользователя гаджета. Он блокирует экраны мобильных устройств и требует перечислить за разблокировку 0,0130 биткоина, что соответствует четырём тысячам рублей.

Кроме того, вирус-вымогатель настаивает на внесении выкупа не позднее 24 часов от сообщения, угрожая все данные зашифрованными.

В ESET обратили внимание, что вирус DoubleLocker маскируется под программу Adobe Flash Player.