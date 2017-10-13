Москва, 13 октября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Начальник управления промышленной переработки отходов производства и потребления департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Андрей Чиркин 13 октября в Общественной палате РФ так и не смог обстоятельно объяснить, куда эти отходы вывозят из столицы. Инцидент случился в рамках подведения итогов акции «Куда уходит мусор?», организованной Общественной палатой РФ и партией «Альянс зеленых».

«Не вижу, не слышу, не скажу»

Члены ОП пожелали узнать, куда на самом деле вывозится весь столичный мусор. Они попросили Андрея Чиркина обеспечить им доступ к данным системы ГЛОНАСС, маячки которой установлены на столичных мусоровозах.

Чиркин ответил, что не готов сказать, может ли его ведомство предоставить эту информацию. Не помогли ни ссылки на то, что экологи и представители ОП будут расценивать отказ в их просьбе как прямое нарушение законодательства (требуемые ими сведения не составляют государственной тайны), ни долгие и подробные объяснения о том, что, собственно, вообще хотят от городского чиновника общественники.

Удалось лишь узнать, что департамент, который он представляет, получает информацию о том, посещают ли грузовики назначенные им площадки. Маршруты дальнейшего движения транспорта остались не проясненными.

«Вы не подготовились к мероприятию, — обрушился на него первый зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов. — Вы неуважительно относитесь к нам. К усилиям общественности».

«Ваша система, которая сегодня установлена, имеет ли техническую возможность отследить, откуда взят бак и куда выгружен? — попыталась в свою очередь выяснить председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. — Нас интересуют начальная точка и конечная».

«Я фиксирую начальную точку», — ответил Чиркин.

«Мы что, будем должны обходить все департаменты и вникать в распределение полномочий? — снова возмутился Кирьянов. — Или мы всё-таки имеем право на внятный и чёткий ответ представителя столичных властей?»

Любопытно, что чуть позже, когда члены Общественной палаты предложили мэрии расторгнуть контракты с компаниями, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по вывозу мусора, Кирьянов заметил:

«Вы предлагаете расторгнуть контракты с этими фирмами. А можете ли вы предложить что-то лучшее?»

«Я давно предлагала вернуться к государственному управлению отраслью, которая обеспечивает нам экологическую безопасность, — ответила ему Дударева. — Создайте Экотехпром, и пусть он работает. Ставьте добросовестных руководителей, чтобы они обеспечивали прозрачность. Ни один бизнесмен не будет работать без прибыли. И они будут эту прибыль искать везде. В нелегальном размещении, без весового контроля, в уменьшении логистики, в нарушениях норм качества, в занижении класса опасности и так далее».

При этом она напомнила, что в своё время с Экотехпрома уволили 400 человек, активы распродали и отдали операторам.

«Можно заключить, что этот человек в силу своих служебных полномочий или инертности мышления умудрился не дать ответа ни на один вопрос, заданный на сегодняшнем мероприятии, — заявил корреспонденту ИА REGNUM Кирьнов. — А его статус должен позволять. Нельзя говорить, что я, мол, отвечаю только за пуговицы. У нас вопросы ко всему костюму. Такими уловками чиновники пытаются замаскировать свою профнепригодность. Такие капитаны индустрии…»

Стоит отметить, что данное поведение представителя столичных властей очень гармонично укладывается в общую картину некомпетентности и неадекватности той политики, которую проводят сегодня городские власти. Напомним, ИА REGNUM уже сообщало о таких странных проектах, как установка зеркал в метрополитене или трата колоссальных сумм на создание точек Wi-Fi в преддверии чемпионата мира по футболу.

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