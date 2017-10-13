Тегеран, 13 октября, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты пересмотрели свою стратегию в отношении Тегерана и могут расторгнуть ядерную сделку с Ираном в любой момент. Заявление Рухани приводит сегодня, 13 октября, телеканал Press TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Напомним, Трамп ещё в период своей предвыборной кампании негативно отзывался о ядерной сделке с Ираном и после прихода к власти не отказался от своих убеждений по-поводу Исламской Республики.

Сегодня он заявил: «Я приказал полностью пересмотреть стратегию в отношении иранского режима»

Трамп считает, что Совместный всеобъемлющий план действий, который в свое время, при администрации президента США Барака Обамы подписали американские власти, позволяет Ирану заниматься развитием определённых элементов ядерной программы. В связи с этим Трамп считает, что сделка с Ираном может быть расторгнута в любой момент.

Более того, Трамп отказался подтвердить Конгрессу США тот факт, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе.

Ну и в довершение всего, Трамп заявил, что «иранская диктатура» якобы остается главным спонсором терроризма в мире.

Слова Трампа о возможности в любой момент разорвать ядерную сделку с Ираном очень сильно разозлили других участников этого соглашения, в частности, Великобритании, Франции, Германии и России.

Президент Ирана заявил, что несмотря ни на какие безотвественные выпады Трампа, ядерная сделка останется в силе и не будет пересмотрена.

«Замечания мистера Трампа относительно Ирана не содержат ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа», — сказал Рухани.