Лондон, 13 октября, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон совершит визит в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Boris

Точная дата визита не называется, однако сообщается, что оно состоится в конце 2017 года.

«Борис Джонсон и Сергей Лавров в последний раз встречались на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, и сейчас — важное время для того, чтобы обе страны говорили о международной безопасности», — подчёркивается в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что и для России, и для Великобритании, как для постоянных членов Совета Безопасности ООН, «имеет равное значение проблема снижения рисков, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи».

Указывается также, что визит «станет важной возможностью для обсуждения ядерной сделки с Ираном и других проблем, представляющих общий интерес, включая региональную стабильность на Ближнем Востоке, и содержащих угрозы международному миру».

Кроме этого, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, «над которыми Великобритания и Россия конструктивно работают вместе», говорится в сообщении.

Сам Борис Джонсон, комментируя готовящийся визит, назвал взаимоотношения Москвы и Лондона «непростыми». «Между тем, это повод вести разговор с Россией — чтобы устранять наши разногласия и налаживать сотрудничество там, где это возможно, ради безопасности как наших наций, так и всего международного сообщества», — подчеркнул он.

Напомним, первый официальный визит Бориса Джонсона в Россию должен был состояться в конце марта этого года, но был отменён в связи с переносом даты заседания глав МИД стран — членов НАТО.