Москва, 13 октября, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Объявленная президентом США Трампом новая стратегия в отношении Ирана использует агрессивную и угрожающую риторику, недопустимую в международных отношениях, указано в заявлении МИД России, опубликованном 13 октября на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Таким образом МИД России прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о пересмотре стратегии действий в отношении Ирана и возможности выхода из ядерной сделки в любой момент.

«В связи с объявленной президентом США Д. Трампом стратегией в отношении Ирана Министерство иностранных дел Российской Федерации вновь подчёркивает недопустимость использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях,» — указано в сообщении МИД РФ.

Напомним, президент США не стал подтверждать в конгрессе выполнение Ираном договоренностей по вопросу ядерной программы Ирана. МИД России, глава которого Сергей Лавров 12 октября напомнил госсекретарю США Тиллерсону о полном соответствии действий иранской стороны требованиям СВПД, указывает, что «с сожалением восприняли решение президента США не подтвердить конгрессу добросовестное выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе».

Москва подчеркивает, что Россия сохраняет приверженность СВПД, хочет его сохранения и продолжит выполнять свою часть обязательств по этому соглашению, а также призывает «всех остальных участников поступить аналогичным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США могут расторгнуть ядерное соглашение с Ираном в любой момент.

Главный дипломат Евросоюза Федерика Могерини выразила мнение, что Дональд Трамп не может единолично отменить ядерную сделку с Ираном. Реакция США на мнение Могерини неизвестна.