Москва, 13 октября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Власти США могли намеренно затянуть выдачу виз делегации Минобороны России, чтобы не допустит участия российских экспертов в брифинге по угрозам стратегической стабильности. Об этом 13 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вашингтонская голубка». Советский плакат. 1953

«Печальная регулярность таких срывов наводит на мысль, что они происходят не случайно», — приводит слова Марии Захаровой пресс-служб МИД России.

Представитель ведомства напомнила, что США при создании ООН взяли на себя обязательство по обеспечению беспрепятственной деятельности на своей территории как самой организации, так и делегаций входящих в нее государств.

Однако, по её словам, на выполнение данного обязательства «постоянно — и всегда негативно — влияют конъюнктурные интересы Вашингтона».

«Вот и сейчас, похоже, там решили просто не допустить участия российских экспертов в состоявшемся на ооновской площадке брифинге по угрозам стратегической стабильности, которую несёт создание американской глобальной системы противоракетной обороны, имеющей отнюдь не оборонительный характер», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что «регулярные попытки США с помощью визовых препон воспрепятствовать нашей нормальной работе в ООН не могут не вызывать возмущения» и «лишь усугубляют и без того непростой фон российско-американских отношений».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США отказали в выдаче въездных виз членам делегации Генерального штаба Вооружённых сил во главе с первым заместителем министра обороны России Андреем Третьяком, тем самым сорвав их участие в состоявшейся 12 октября российско-китайской конференции военных, посвящённой проблем развёртывания глобальной системы ПРО США.

По данным МИД России, необходимые документы российская сторона направила в посольство США ещё в сентябре, а извещение о готовности выдать их поступило лишь на следующий день после мероприятия.

На конференции военных, тем не менее, выступил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Емельянов, который подробно рассказал об угрозах для международной безопасности вследствие неограниченного развёртывания ПРО США.