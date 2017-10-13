«Спартак» одержал важную победу над «Ахматом»
Грозный, 13 октября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. 13 октября на стадионе «Ахмат[U1] — Арена» был разыгран матч 13-го тура РФПЛ между командами «Ахмат» и «Спартак». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
На 30-й минуте хавбэк сборной России Денис Глушаков открыл счет точным ударом в дальний угол после ассиста Квинси Промеса — 0:1.
На 70-й минуте Родолфо реализовал 11-метровый и сравнял счет — 1:1.
Через 2 минуты «Спартак» вернул себе преимущество в счете — 1:2. Голом отметился парагвайский вингер Лоренсо Мельгарехо. Голевой пас на счету Луиса Адриано.
Статистика матча («Ахмат"/"Спартак»)
Удары 6/9
Удары в створ ¾
Владение 48%/52%
Фолы 15/16
«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на 5-е место. «Ахмат» опустился на 6-ю строчку с 17-ю очками.
Составы на матч:
«Ахмат»: Городов, Родолфо, Семенов, Сампайо, Иссмаэль, Уциев, Бацуев, Бериша, Жаба, Садаев, Мбенгуе.
«Спартак»: Селихов, Таски, Джикия, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Роша, Адриано.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Жаба — 35, Семенов — 40, Ещенко — 50, Селихов — 77.
Голы: Глушаков 30 — 0:1, Родолфо (пен) 70 — 1:1, Мельгарехо 72 — 1:2.