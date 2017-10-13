Москва, 13 октября, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации крайне сожалеет о решении государства Израиль выйти из состава специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Соответствующее заявление сделала сегодня, 13 октября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам Захаровой, Израиль последовал «дурному» примеру США, которые также заявили о выходе из ЮНЕСКО. Друной пример, как известно, заразителен.

«Данное решение руководства Израиля, которое последовало «дурному» примеру США, вызывает только сожаление», — сказала Захарова.

Она также констатировала, что в связи с «этим шагом», прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке ЮНЕСКО.