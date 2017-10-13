Москва, 13 октября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. С начала 2017 года региональное управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям рассмотрело 3500 дел об административных правонарушениях и выписало штрафов на 170 млн рублей. Об этом сообщил «Радио 1» руководитель ведомства Евгений Антонов.

Советский плакат «Чистая ферма — чистое молоко!». 1945

«В этом году Управление рассмотрело 3500 дел об административных правонарушениях — по 10 в день, включая субботу и воскресенье. Мы наложили штрафов на 170 млн рублей. Это всего: и в ветеринарном надзоре, и в земельном надзоре, и в фитосанитарном надзоре», — подчеркнул глава регионального управления.

Он отметил, что главная задача ведомства — помощь бизнесу. Россельхознадзор заинтересован в том, чтобы добиться снижения количества правонарушений.

«Мы стремимся не к тому, чтобы каждый год было больше дел и штрафов. Закон определяет «как». А мы должны своими действиями убедить, что это должно быть значимо для нашего производителя, для человека, который кормит людей», — пояснил Антонов.

Он добавил, что штрафы, выплаченные нарушителями, поступают в местные бюджеты.

Также сегодня, 13 октября, областное управление Россельхознадзора приостановило оформление партии говяжьего кишечного сырья весом 23,2 тонны, поступившей из Аргентины в адрес ООО ТД «Бизон» в Москве. Об этом сообщило агентство РИАМО. Сейчас груз задержан и помещен на ответственное хранение на СВХ ООО «Логистика КС», составлен акт о нарушении «Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров», подконтрольных государственному ветеринарному надзору.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2017 года Россельхознадзор объявил о введении новых мер ограничительного характера в отношении ряда белорусских предприятий. Ограничения на поставки в Россию касались четырёх предприятий в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Под санкции попали: ОАО «Витконпродукт», так как в мясе производства этой компании были повторно выявлены остатки тетрациклина, ОАО «Молочные горки» за повторное выявление остатков линкомицина в молоке, ОАО «Рогачёвский МКК» — повторное выявление линкомицина в сгущённом молоке и ОАО «Савушкин продукт» за наличие остатков тилозина в сухой молочной сыворотке.

Однако позднее ограничения в отношении трёх предприятий были сняты. Условием отмены ограничений явился ввоз этой продукции на территорию России в режиме усиленного лабораторного контроля. Принятое решение стало результатом переговоров с белорусской стороной, а также получения гарантий от замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, главы департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина.

Читайте подробнее: Россельхознадзор запретил ввоз продукции ещё четырёх предприятий Белоруссии