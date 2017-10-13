Москва, 13 октября, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Вывезти мусор неизвестно куда и бросить. Как оказалось, именно этим правилом руководствуются некоторые отечественные фирмы, занимающиеся очисткой города от отходов. В этом убедились члены Общественной палаты РФ, экологи и активисты, закончившие свой 10-дневный эксперимент в столице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

Смысл его заключался в том, что 3 октября во всех районах Москвы в мусорные баки были заложены специальные отслеживающие устройства — так называемые ГЛОНАСС-трекеры, регулярно сообщающие владельцу о своём местонахождении. Отследить расположение этих хитроумных приборов мог любой желающий с помощью онлайн-сервиса.

К сожалению для организаторов эксперимента и радеющих за столичную экологию наблюдателей, лишь шесть трекеров в итоге оказались на официальных полигонах по сбору мусора. 12 «жучков» вышли из строя, 10 оказались либо в неопределённых местах, либо в точках, относительно которых всё ещё не прояснён вопрос с лицензиями — пробраться на территорию и узнать, легально ли там складирование мусора, активисты не сумели.

Наконец, два трекера, если верить представителям ОП, подтвердили факт нелегального размещения отходов. Как сообщают организаторы эксперимента, один следящий прибор был заброшен в мусорный контейнер на улице академика Анохина, возле дома №6, корп. 3, а другой — около здания номер 7, расположенного на улице Энергетическая. Оба в итоге оказались на территории промзон: на улице Рябиновой и в Остаповском проезде. По этим фактам в Генеральную прокуратуру РФ отправлены официальные заявления. Если факт незаконного размещения отходов подтвердится, то правительству Москвы рекомендуют разорвать контракты с компаниями «МКМ Логистика» и «МСК НТ», которые, по словам экспериментаторов, и ответственны за оба маршрута.

«Была разработана методология, которая позволила использовать лучшие механизмы общественного контроля, — рассказала председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. — Нас обвиняли в том, что мы сделали всё это по договоренности с властями. Хочу заявить, что это неправда — имела место именно общественная инициатива по отработке механизмов общественного контроля с помощью технических средств».

Как оказалось, не обошлось дело и без неприятных инцидентов. Одна из активисток Юлия Малкина вспомнила, с чем ей пришлось столкнуться, когда она отслеживала местоположение трекера номер 17, прибывшего в район Звенигородского шоссе на 3-ю Магистральную улицу.

«Там всё было огорожено, — рассказала она. — Попасть на территорию промзоны оказалось очень сложно. Когда мне это удалось, я действительно увидела там гору мусора и предположительную его сортировку. Однако когда я достала аппаратуру для фото‑ и видеосъёмки, ко мне сразу подошли два человека и посоветовали мне уйти. Когда я вернулась в свой автомобиль и направилась в другое место, то обнаружила, что машина с теми двумя людьми неотступно следует за мной. Я поняла, что мне лучше уехать. Наверное, госорганы выяснят, в чём была причина такого странного поведения тех граждан».

Напомним, что «мусорная» проблема последнее время стала одной из самых актуальных. К примеру, как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области почти месяц тлел Шуховской полигон твёрдых отходов. В Дагестане неизвестно куда постоянно исчезает 705 тысяч тонн мусор в год. В этом регионе нелегальные свалки вообще стали очень серьёзной проблемой. Во Владимирской области на ужасный запах и загрязнение окружающей среды жалуются жители деревни Марьинка Камешковского района. Деревня находится в непосредственной близости от крупнейшего в регионе полигона «Марьинский».