Париж, 13 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Новым генеральным директором Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) избрана бывший министр культуры Франции Одре Азуле.

UNESCO

В ходе голосования 13 октября кандидатуру Одре Азуле одобрили 30 из 58 голосов членов Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Её оппонент в последнем туре голосования — дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари получил 28 голосов в свою поддержку.

Комментируя своё избрание на должность главы международной организации Оре Азуле заявила, что её приоритетом на посту «восстановление доверие к ЮНЕСКО, не только среди государств-членов, но и перед лицом гражданского общества всего мира»

Одре Азуле сменит на посту гендиректора ЮНЕСКО гражданку Болгарии Ирину Бокову, которая возглавляла организацию с 2009 года.