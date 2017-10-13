Калуга, 13 октября, 2017, 20:24 — ИА Регнум. 13 октября в ходе визита в Российскую Федерацию Калужскую область посетила делегация Национальной Ассамблеи Республики Корея, возглавляемая спикером южнокорейского парламента г-ном Чон Сегюном. В состав делегации также вошёл посол Республики Корея в Российской Федерации г-н Пак Ро Бёк.

Пресс-служба правительства Калужской области Церемония посадки зеленой ели

В индустриальном парке «Ворсино» Боровского района члены делегация посетили с ознакомительной экскурсией ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», где осмотрели производственные площадки и локальные очистные сооружения предприятия. На территории завода вместе с главой региона Анатолием Артамоновым они приняли участие в церемонии посадки зелёной ели, символизирующей дружественные связи Калужской области и Республики Корея.

Пресс-служба правительства Калужской области В индустриальном парке «Ворсино»

На состоявшейся в стенах ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» встрече губернатор поблагодарил гостей за интерес к Калужскому региону. Он отметил, что компания «Самсунг Электроникс» наладила эффективное и современное производство бытовой техники.

«На этом заводе работают очень грамотные руководители и инженеры, которые постоянно удивляют российских потребителей все более совершенной продукцией», — заявил Анатолий Артамонов.

Он также обратил внимание, что внешнеторговый оборот Калужской области с Корейской Республикой из года в год демонстрирует уверенный рост. По словам губернатора, это происходит благодаря росту российской экономики и той политике, которую проводит президент страны Владимир Путин.

Анатолий Артамонов акцентировал внимание на совместной с руководством предприятия работе по продвижению российско-китайского проекта «Новый Шелковый путь», важного не только для снижения логистических издержек компании «Самсунг Электроникс», но и для повышения мобильности поставок готовой продукции в страны Западной Европы.

Пресс-служба правительства Калужской области На деловой встрече

Выразив заинтересованность в расширении деловых контактов с южнокорейским бизнесом, глава региона сообщил, что в конце октября планирует посетить республику, чтобы представить инвестиционный потенциал Калужской области и новые возможности для развития совместного бизнеса.

«Президент страны Владимир Путин уделяет большое внимание расширению деловых связей со странами Юго-Восточной Азии, и Кореи в особенности. Я рад, что Калужская область вносит свою лепту в это сотрудничество», — констатировал Анатолий Артамонов.

В ответном слове председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея г-н Чон Сегюн поблагодарил руководство региона за комфортные условия для ведения бизнеса и активное содействие созданию совместных с корейскими партнерами производств.

«Я рад, что продукция завода «Самсунг Электроникс Рус Калуга» пользуется большой популярностью у граждан России. Было бы замечательно, если бы мы привлекли на территорию Калужской области большее количество наших компаний. Это, несомненно, будет способствовать укреплению и развитию дружественных российско-корейских связей», — заметил г-н Чон Сегюн.

В деловой встрече также участвовали член Совфеда РФ Юрий Волков, заместитель губернатора региона Владимир Потёмкин, министр экономического развития области Дмитрий Разумовский, глава администрации Боровского района Илья Веселов и генеральный директор ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» Ли Хван Кюн.