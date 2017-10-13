Сочи, Краснодарский край, 13 октября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет представлен новый международный выставочный молодежный бренд YOUTH EXPO и дан старт его всемирному развитию и мировому продвижению.

Оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко в Главном Медиацентре ВФМС 2017

Пространство YOUTH EXPO расположится в Главном Медиацентре и на территории Олимпийского парка и будет открыто для посещения с 14 по 22 октября 2017 года. Благодаря выставке российские и иностранные участники познакомятся с национальными особенностями регионов России и зарубежных стран, перспективными молодежными проектами, достижениями науки и культуры.

YOUTH EXPO не просто презентует, но и дает возможности для роста и развития, помогает в поиске партнеров, расширяет аудиторию, показывает перспективные направления движения. Главная задача — сделать не закостенелый экспозиционный проект, а живой, динамичный бренд, отвечающий на современные запросы и развивающийся после фестиваля.

Выставочное пространство YOUTH EXPO будет представлено тремя основными направления: «Регионы России и мира», «Новые технологии и инновации» и «История и культура». На сегодняшний день более 65 субъектов Российской Федерации и 40 зарубежных стран планируют своё участие в выставке.

На стендах зоны «Регионы России» в дополнение к многочисленным виртуальным экскурсиям по нашей стране участники фестиваля смогут увидеть настоящее чукотское жилище — «ярангу», сделать собственное украшение из янтаря, попробовать уже ставший визитной карточкой Зимней универсиады 2019 горячий сбитень, приготовленный из сибирских трав и меда, угоститься мороженым из пряников, сделать фотографию со снежным человеком Йети, освоить основы письма на новгородских церах (восковых табличках) и бересте, прокатиться на новейшем авиалайнере «Sukhoi Superjet 100», выиграть туристическую путевку на Алтай и многое другое.

Помимо экспозиций региональных особенностей в работе стендов будут принимать участие известные спортсмены, журналисты, музыканты, которые проведут творческие встречи с участниками фестиваля, а также пройдет деловая программа, включающая мастер-классы, тематические обсуждения, круглые столы, квесты и другие интерактивные формы.

«Регионы мира» станут яркой экспозицией традиций, культур и быта разных стран-участниц фестиваля. В данной зоне, названной «Улицей мира», участникам фестиваля представится уникальная возможность узнать культуру, историю и быт других государств, отведать блюда национальной кухни, примерить традиционные костюмы и послушать древние легенды и сказки народов мира. Кавказские блюда, тайский массаж, уроки иностранных языков, албанские открытки, белорусские фешн-дизайнеры — лишь малая доля того, что ожидает посетителей выставки.

Также участникам и гостям ВФМС 2017 представят лучшие молодежные проекты зарубежных государств: фестивали, премии, интернациональные форумы, программы по сохранению истории и природы, прогрессивные бизнесы.

Кроме этого, в зоне «Мировое соцветие» государства представят фестивальные ромашки, созданные с учетом национальных и культурных особенностей.

Страны, не готовящие заранее выставочные стенды, покажут посетителям привезенные экспонаты на «Ярмарке дружбы», которая олицетворяет идеи солидарности и сотрудничества.

Экспозиция «Новые технологии и инновации» детально познакомит гостей с инновационными проектами в IT-сфере, авиации, космической индустрии, сельском хозяйстве, экологии, медицине, здравоохранении, энергетике и ряде других отраслей. Так, например, на стендах можно будет увидеть модели многоразового транспортного космического корабля, электромагнитного ускорителя и аэромобиля, макеты скафандра «Орлан» и арктического транспорта «Умка», экзоскелет и прототипы автомобиля и лодки на солнечных батареях. Выставка организована при поддержке Министерства торговли и промышленности РФ, при участии фонда «От Винта».

Собственные выставочные стенды представят партнеры научно-образовательной и дискуссионной программы. Так, в рамках площадки «Экология и здоровье» сервис PosadiLes.ru и движение ЭКА презентуют «ЛЕСОМАТ» — интерактивную стойку, позволяющую каждому желающему буквально в несколько касаний посадить дерево и помочь восстановлению лесов.

Информационный центр «Крымский мост» установит в зоне YOUTH EXPO импровизированную кабину вертолета, оборудованную рычагами управления, монитором и очками виртуальной реальности, которая позволит оценить масштабное строительство моста с воздуха и совершить несколько манёвров, например, пролететь под судоходными арками.

Площадка «Проектирование будущего — архитектура и дизайн» представит выставку лучших работ конкурса по благоустройству долин рек, близ Сочи, макеты самых значимых объектов русского зодчества и инсталляцию детской архитектурной студии, показывающую, как дети видят профессию и архитектуру через 20−30 лет.

История народа, его культура, природа, победы и поражения станут основой пространства «YOUTH EXPO. История и культура», в рамках которой будут представлены природный, исторический, ресурсный, культурный и самобытный потенциал нашей страны, наследие ЮНЕСКО в России и история фестивального движения. Помимо этого, в зоне «История и культура» пройдет выставка «Мир. Солидарность. Социальная справедливость», которая продемонстрирует вклад конкретных государств в решение вопросов мирового развития и значимость консолидированных усилий стран в преодолении мировых коллизий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Заявки для участия в фестивале подали свыше 120 000 молодых людей со всего мира.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдёт 14 октября в Москве.

Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

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