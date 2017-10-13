Кишинёв, 13 октября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Молдавии от Либерально-демократической, Либеральной и Демократической партий и группы Народно-европейской партии зарегистрировали законодательную инициативу об изменении в Конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский». Как сообщил лидер фракции Либерально-демократической партии Тудор Делиу, инициатива предполагает исполнение решения Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, признавшего госязык «румынским» вопреки конституции, где он назван молдавским, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Додон

Предложенную либерал-демократами законодательную инициативу поддержали 34 депутата. Делиу считает это «историческим актом», который позволит вернуться к «исторической правде». Проект направят на рассмотрение в Конституционный суд, а парламент сможет провести голосование по нему не ранее чем через шесть месяцев.

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал «блокировать» эту инициативу, выразив надежду, что в парламенте не найдется конституционного большинства голосов депутатов, готовых ее поддержать. «Социалисты и президент категорически ее не поддержат… Если проголосуют, я не промульгирую. Наш родной государственный язык — это молдавский. Так было, есть и будет», — сказал глава государства.

Ранее представители правящей Демпартии обратились в Конституционный суд в связи с нежеланием Додона подписывать отдельные принятые парламентом законы и предлагаемых министров в правительство. Они рассчитывают, что в дальнейшем все это можно будет делать и без согласия президента.

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся, в том числе, в использовании кириллицы либо латиницы, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.