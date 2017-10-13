Филипповское, Владимирская область, 13 октября, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Генеральную прокуратуру и в Рослесхоз обращения по поводу предполагаемого строительства в лесной зоне рядом с деревней Филипповское Владимирской области мусорного полигона размером в 1200 га, что в 60 раз по масштабам превышает недавно закрытый по личному распоряжению президента полигон ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе.

Ханс Зацка. Флора альпийская (фрагмент)

В настоящее время вблизи деревни Филипповское определен земельный участок под размещение площадки, одобрен инвестиционный проект, но окончательное решение по строительству полигона со стороны муниципалитета и областной администрации не принято.

В адрес Народного фронта поступает большое количество жалоб на ситуацию, которая сложилась вокруг объекта. В пятницу, 13 октября, активисты Народного фронта встретились с местными жителями.

«Активистов ОНФ беспокоит то, что до сих пор муниципальные и региональные власти в ответ на обращения жителей дают разные ответы, из которых не ясно, что же собираются строить. В одних документах объект называется «строительством опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению ТКО», в других речь идет о «реконструкция действующего полигона ТБО», в третьих — о создании экотехнопарка. Подобная неразбериха лишает жителей права на получение объективной информации о планах строительства объекта, потенциального опасного не только для окружающей среды, но и для их здоровья, кроме того — создает почву для возможных нарушений природоохранного законодательства», — подчеркнула региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Александра Авдонина.

«В ситуации, когда администрация региона не может дать четкого ответа о своих планах по строительству полигона, всякую дальнейшую их реализацию необходимо приостановить. Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» разделяют обеспокоенность жителей о том, что инициатива властей может превратиться для них в экологическую катастрофу, поскольку территория, предполагаемая под размещение полигона, занята лесом, и находится в непосредственной близости от жилых домов, а также водных объектов, в том числе являющимися источниками питьевого водоснабжения», — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Напомним, ранее ОНФ направил в администрацию Киржачского муниципального района и губернатора Владимирской области обращение о том, чтобы не принималось решение о строительстве полигона рядом с поселением Филипповское и были учтены предложения ОНФ по альтернативным вариантам утилизации строительных отходов из Москвы, которые сюда планируется свозить, в частности — использовать их для строительства поселочных дорог, рекультивации закрытых полигонов и отработанных карьеров.

«Главное здесь — учет мнения жителей и выбор площадки, которая позволит минимизировать все возможные экологические риски. Мы уже направили обращения в Генеральную прокуратуру РФ и в Рослесхоз по этой проблеме, и сейчас вместе с местными жителями ждем скорейших ответов», — заключил Дмитрий Миронов.