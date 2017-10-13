Москва, 13 октября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ приняло решение создать в Крыму филиалы военно-патриотического парка «Патриот» и передать им образцы военной техники, в том числе большой противолодочный корабль «Керчь», который станет музеем и будет принимать туристов и жителей Севастополя. Об этом представитель министерства сообщил на экспертном совещании в ОНФ, посвященном исполнению соответствующего поручения Президента РФ.

Минобороны России Парк «Патриот» в Подмосковье

Эксперты Народного фронта собрали представителей Министерства обороны РФ, Совета Федерации, руководителей военных музеев, общественных военно-патриотических объединений, активистов регионального штаба ОНФ в Севастополе для того, чтобы обсудить исполнение поручения президента, срок которого истек еще 31 марта 2017 года. По итогам «Форума Действий. Крым», который прошел в октябре 2016 года, глава государства поручил Министерству обороны РФ и органам исполнительным властям Севастополя и Республики Крым организовать передачу военной техники, включая корабли, предназначенные для утилизации, для организации музеев.

Поступивший в ОНФ в апреле 2017 года доклад Минобороны показал, что президентское поручение так и не было исполнено.

Авторы доклада сообщали, что «передача образцов вооружения и военной техники в собственность субъектов с целью превращения в музейные экспонаты осуществляется на основании заявки региональных властей и после проведения процедуры демилитаризации».

Военное ведомство выразило готовность передать военные объекты для организации музеев, но это оказалось заблокировано полным отсутствием активности со стороны властей Севастополя.

В докладе также уточнялось, что до 2020 года вывод из боевого состава Военно-Морского Флота кораблей Черноморского флота не запланирован. Но, как отмечают эксперты ОНФ, большой противолодочный корабль «Керчь», который они предложили превратить в музей, в 2015 году был уже выведен из боевого состава Черноморского флота.

Спустя год после форума ОНФ на экспертном совещании представитель Минобороны России сообщил, что поручение будет исполнено, даже несмотря на пассивность городских чиновников.

«Возможно, администрация Севастополя не направила заявку потому, что понимает, что большой противолодочный корабль «Керчь» — очень сложный объект, который требует сложной технологической эксплуатации, даже когда он стоит в виде музея у причальной стенки. Но ведь наша цель — чтобы «Керчь» стала музеем в Севастополе. И она будет достигнута. Решением министра обороны начаты работы по созданию в Южном военном округе двух филиалов парка «Патриот» — в городах Севастополь и Керчь. В этих филиалах планируется разместить образцы военной техники, в том числе и военные корабли. В планах по Севастополю значится, что большой противолодочный корабль «Керчь» будет установлен именно здесь, и не он один», — сообщил референт отдела высвобождаемого движимого имущества Министерства обороны РФ Олег Васенин.

При этом он подчеркнул, что сложнейшая техника останется на балансе министерства и продолжит обеспечивать безопасную эксплуатацию кораблей.

На вопросы о сроках начала работы филиалов, представитель оборонного ведомства ответил, что их организация только начинается, впереди — согласования различных вопросов с муниципалитетами. Не определено и точное место стоянки «Керчи». Но если от Севастополя поступят пожелания на этот счет, все их можно будет учесть в процессе согласования. И в вопросе ускорения согласований по земельным и прочим вопросам он попросил поспособствовать активистов Народного фронта.

«Мы обратимся к властям Севастополя с просьбой перестать прятаться от этой истории, проявить максимальную активность и оперативно провести необходимые согласования. Тем более что вопрос, судя по информации Минобороны, решится с минимальными финансовыми потерями для бюджета города — ему не придется содержать будущий корабль-музей. Мы в свою очередь соберем все предложения по возможному месту размещения корабля. Оно должно быть удобно и для местных жителей, и для туристов. Напомню, что крейсер-музей «Михаил Кутузов» в нетуристическом Новороссийске каждый год посещают 100 тысяч человек. Для Севастополя же будущий музей может стать настоящим символом, центром притяжения для всех, кто приезжает в город-герой. Помимо этого, в Республике Крым и Севастополе появятся два современных военно-патриотических парка культуры и отдыха», — резюмировал эксперт ОНФ, советник по туризму АО «Корпорация развития Севастополя» Александр Железняк.