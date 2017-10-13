Москва, 13 октября, 2017, 19:35 — ИА Регнум. В ЦИК «Единой России» прошло заседание Генерального совета Партии, на котором было утверждено сложение полномочий секретаря Генсовета Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе.

«Единая Россия»

Членам Генсовета и Президиума Генсовета Партии, а также руководителям Межрегиональных координационных советов был представлен временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета Андрей Турчак, которого ранее назначил Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сергей Неверов напомнил присутствующим, что занимал свою должность семь лет, а согласно уставу партии, секретарь Генсовета не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

«Еще в прошлом году мы приняли решение соблюдать принцип: один человек — одна должность в партии. Как вы знаете, принято решение о наделении меня полномочиями руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, поэтому совмещение двух должностей невозможно ни по времени, ни по функционалу. Я написал заявление на имя Председателя партии Дмитрия Медведева о сложении с меня полномочий секретаря Генсовета. Он заявление принял, дал согласие», — сказал Сергей Неверов.

Он отметил, что согласно последним социологическим опросам текущий рейтинг Партии достиг исторического максимума, составив 54%.

«Это наша совместная работа, но это не повод расслабляться, так как нужно продолжать работать и наращивать наш потенциал. Мы помним, что после выборов 2011 года нам пришлось перестраиваться. Партия стала зрелой политической силой, ее ответственность очень высока», — пояснил Сергей Неверов.

По его словам, этому, среди прочего, способствовала серьезная поддержка со стороны Президента РФ, в том числе и перед предварительным голосованием и выборами в Госдуму.

«Сегодня наша фракция является самой крупной в истории парламентаризма. Мы много сделали впервые, эти изменения коснулись и Устава Партии, и предварительного голосования, особенно в условиях высокой конкуренции. У нас предусмотрена ротация руководящих органов», — заявил он.

Сергей Неверов указал на то, что слаженная работа всех членов Генсовета, руководителей региональных отделений и членов Центрального исполкома позволяет сформировать эффективный депутатский корпус.

«Мы еще более ответственно должны подходить к вопросам реализации партийных проектов, они востребованы, люди говорят о них. Мы ведем диалог с Правительством о реализации этих проектов в ближайшие годы. Нам важно, чтобы качество реализации партпроектов было на самом высоком уровне», — заключил он.

В свою очередь Андрей Турчак поблагодарил Председателя партии и членов Генсовета за оказанное доверие.

«Сделаю все, чтобы это доверие оправдать. Рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку, будем работать вместе. Для меня сегодняшнее событие — это, по сути, возвращение домой: я начинал работать вместе с вами еще в 2005 году. Многих из вас я знаю лично достаточно давно. Мы с вами прошли не один избирательный цикл, не одну избирательную кампанию, знаем друг друга. Поэтому я думаю, что тот опыт, который я получил, работая в Партии до назначения губернатором, тот опыт, который я получил за 8,5 лет работы на «земле», безусловно, пригодится и будет полезен. Мы будем поддерживать региональную компоненту в партии и опираться на региональные отделения партии, — рассказал Андрей Турчак.

«Коллеги, у нас впереди главное политическое событие — выборы Президента Российской Федерации. Партия должна подойти к этому циклу уверенно, сохранив то, что было создано, и приумножив это, как раз опираясь на ваш опыт, опираясь на опыт наших коллег-однопартийцев в регионах. Еще раз хочу сказать, что рассчитываю искренне на вашу поддержку. Вместе мы победим! Спасибо большое», — обратился Андрей Турчак к собравшимся.

Кроме того, Президиум Генсовета партии освободил от должности руководителя ЦИК «Единой России» Владимира Бурматова в связи с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦИК партии Президиум Генсовета утвердил заместителя главы ЦИК Максима Руднева.

Кроме того, Президиум Генсовета прекратил полномочия первого заместителя главы ЦИК Партии Константина Мазуревского, который возглавит аппарат фракции «Единой России» в Госдуме.