Саранск, 13 октября, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Указом главы Мордовии Владимира Волкова за большой вклад в развитие этно-джазовой музыки Игорю Бутману было присвоено почётное звание Заслуженного деятеля искусств Республики Мордовия. Народного артиста России, художественного руководителя фестиваля, посла города-организатора ЧМ-2018 наградил председатель правительства республики Владимир Сушков, открывая второй вечер XVI Международного фестиваля «Вейсэ-джаз», сообщает ИА REGNUM.

Www.e-mordovia.ru Премьер-министр Мордовии Владимир Сушков и Игорь Бутман

«Саранск принимает в 16 раз Международный фестиваль джазовой музыки. Фестиваль, основы которого были заложены в 2001 году, с каждым годом набирает всё больший размах. За эти годы в нашей столице побывало более 800 участников из 28 стран мира. В этом году представляют фестиваль не только артисты России, но и Эстонии, Венгрии, — отметил Сушков. — Для жителей нашей республики фестиваль является настоящим праздником. Благодаря Игорю Бутману джаз становится всё более популярным».

В свою очередь Бутман заявил, что новое звание — огромная честь.

«Я люблю Саранск. Наш фестиваль год от года развивается, сюда приезжают замечательные музыканты, в том числе из Финляндии, Венгрии, Эстонии. В этом году фестиваль собрал 80 музыкантов», — заключил он.

Отметим, название фестиваля «Вейсэ-джаз» с одного из мордовских языков — эрзянского — переводится как «Джаз вместе». Мероприятие стало главным музыкальным форумом финно-угорского сообщества. На фестивале выступают не только джазовые, но и этнические музыканты. В этом году мероприятие проводилось в 16-й раз, концерты проходили 11 и 12 октября. Игорь Бутман является художественным руководителем фестиваля с 2013 года, также он патронирует финно-угорский джазовый детско-юношеский фестиваль «Юный Вейсэ-джаз».