Киев, 13 октября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что официальный Киев направил очередное требование о консультациях с Российской Федерацией во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба украинского министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Сообщается, что Киев продолжает свои бесплодные попытки использовать «все возможные инструменты торговой защиты с целью исключить попытки России уклоняться от выполнения международных обязательств в рамках Всемирной торговой организации».

«Поэтому сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с Россией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев», — сказано в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

Украинские власти утверждают, что в течение 2013−2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев с Украины.

Заявление украинского министерства выглядит крайне странным на фоне постоянных заявлений Киева о том, что Украина воюет с Российской Федерацией. Также украинские власти постоянно твердят о желании разорвать все возможные отношения с Россией и активно это воплощают в жизнь.

Сейчас в арбитраже ВТО рассматривается сразу несколько исков Украины к России.