Сочи, Краснодарский край, 13 октября, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Обход провели председатель Организационного комитета по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу.

Оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Обход Главного Медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Организаторы ВФМС 2017 осмотрели аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, интерактивные зоны партнеров («Битву роботов», площадку Wargaming, где пройдет кибертурнир по World of Tanks), Международный пресс-центр с брифинговыми залами и рабочими зонами, экспозиции YOUTH EXPO (выставки регионов, «Наследие фестиваля — история фестивального движения», «Аллею дружба», состоящую из фестивальных ромашек, адаптированных разными странами), фото-видео студию и другие объекты.

Оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Обход Главного Медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Сергей Кириенко и Николас Пападимитриу остались довольны готовностью площадки к приему участников и началу программы, оформлением и разнообразием зон для дискуссий, обучения, общения и отдыха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтерский корпус.

Оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Обход Главного Медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

#ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтеров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле 2017 года, по ее итогам на сайте russia2017.com было зарегистрировано более 35 000 молодых людей. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов по всей стране.

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