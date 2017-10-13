Нижний Новгород, 13 октября, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Государственной думы Вадим Булавинов назначен исполняющим полномочия секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».

Андрей Репин ИА REGNUM Вадим Булавинов временно возглавит нижегородское отделение «Единой России»

Соответствующее решение было принято на заседании генерального совета партии 13 октября.

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На этом же заседании генеральный совет принял решение о реорганизации местного отделения «Единой России» в Нижнем Новгороде, которое возглавляет действующий глава города Елизавета Солонченко.

Планируется, что в Нижнем Новгороде будет создано восемь местных партийных отделений, территориально соответствующих районам областного центра. В руководстве партии считают, что это решение соответствует практике, принятой в партийных структурах многих крупных городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава регионального отделения «Единой России» Александр Табачников сложил полномочия.

Пост секретаря регионального отделения партии может стать для Булавинова началом для возвращения в кресло мэра Нижнего Новгорода, которое он покинул в 2010 году, проиграв Олегу Сорокину.

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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин уже заявил о возможной смене модели управления Нижним Новгородом — переходе от двуглавой модели к одноглавой.