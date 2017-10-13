Усмань, Липецкая область, 13 октября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину добраться до Липецкой области помешала непогода, но визит все равно состоится — позже. Зато жители города Усмани, где глава государства должен был провести совещание, рады благоустройству. Об этом региональные СМИ пишут в день отмененной поездки президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 октября Владимира Путина ждали в Липецкой области. В городе Усмань он должен был провести совещание по вопросам сельского хозяйства и кооперации. При этом маршрут главы государства пролегал через Воронеж, откуда Путин должен бы лететь в Усмань. Не сообщалось, планирует ли он посетить правительство Воронежской области, хотя такая информация начала распространяться по неофициальным каналам еще в начале недели.

Утром 13-го воронежцы начали писать в соцсетях о пробках на участке трассы М4, прилегающем к аэропорту. Там были усилены меры безопасности, присутствовали аварийные службы. Очевидцы сообщали также, что на перроне стояли вертолеты.

В центре Воронежа улицы освобождали от припаркованных автомобилей, а площадь Ленина оцепили и закрыли для прохожих. В итоге запланированное совещание президент провел в Воронеже.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на планы главы государства повлияла погода:

«Не получилось, была передвинута на более поздние сроки поездка в Липецкую область. В связи с погодными условиями — там была нелетная погода, а по суше добираться дольше, чем нужно», — цитирует слова Пескова «Росбалт».

В Липецкой области надежду увидеть своими глазами первое лицо государства не теряли до последнего момента.

Вокруг предприятия «Овощи Черноземья», которое планировал посетить президент, было выставлено оцепление. Все подъезды к предприятию также очистили от припаркованных машин. Со своих привычных мест пришлось уйти также торговцам, которые на обочинах торгуют овощами и домашними продуктами, — сообщил портал «Моё-Липецк».

Принимать почетного гостя готовились и на самом предприятии. Об этом порталу рассказали сами работники тепличного комплекса.

«Все готовы, как пионеры. Но как-то особенно готовиться нам не нужно, так как вся работа идет с полной ответственностью и соблюдением техники безопасности. Монтажники и рабочие одеты в спецформу. Все работы производятся в касках и специальных жилетах. У тех, кто трудится на вышках или подъемниках, еще есть дополнительные ремни безопасности. Техника также всегда в исправном состоянии и соответствует требованиям. В общем и целом люди морально и технически готовы к встрече президента», — цитирует «Моё» слова одного из сотрудников предприятия.

При этом, несмотря на то, что визит Путина в Усмань так и не состоялся, местные жители рады, что он хотя бы был запланирован.

«Жители Усмани радуются благоустройству, которое стремительно произошло в их городе. К приезду президента Владимира Путина, по рассказам очевидцев, в городе отремонтировали дороги, покрасили заборы, которые ограждают старые здания. Даже посадили цветы. И сделали вертолетную площадку. А еще с особой тщательностью вычистили городские улицы и отремонтировали ДК, в который, предполагается, что заедет президент Владимир Путин», — писал утром Most.tv.

И хотя в этот день без объяснения причин не открылись некоторые магазины, сами усманцы предложили президенту «приезжать почаще».