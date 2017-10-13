Москва, 13 октября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Дефицит томатов в России в ближайшие пять лет будет закрыт собственным производством. Об этом 13 октября заявил глава Минсельхоза Александр Ткачёв на совещании по вопросам развития сельского хозяйства с участием президента России.

Помидоры

По словам министра, благодаря инвестиционной программе и субсидиям, на сегодняшний день заложили сейчас 50 тепличных комплексов для производства томатов.

«Ещё четыре-пять лет, и мы полностью закроем дефицит», — заявил Ткачёв.

Также министр сообщил о «небывалом росте» производства томатов в 2017 года. По данным Минсельхоза, по состоянию на 10 октября в России собрано 189,6 тысячи тонн томатов, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий сбор тепличных овощей за период с начала года, по словам Ткачёва, вырос на 23%. По состоянию на 10 октября он составил 607,5 тысячи тонн.

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