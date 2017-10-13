Киев, 13 октября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам операции с российскими банкнотами и монетами, на которых изображены расположенные на территории Крыма объекты. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Magx.com Колокол. Херсонес Таврический

Сообщается, что украинским банкам запрещено принимать, хранить или выдавать российские банкноты или монеты, на которых так или иначе изображен Крым или объекты, находящиеся в Крыму.

Кроме того, «Укрпочте» запретили принимать или выплачивать переводы, используя банкноты с изображением Крыма.

Постановление Нацбанка Украины на этот счёт вступит в силу 17 октября. Регулятор пояснил, что принял данное решение для защиты «суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на территории России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Известно, что банкноту номиналом в 200 рублей украшают символы Крыма — памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический. Данные символы были выбраны всероссийским голосованием, в котором участвовали достопримечательности 1113 городов.