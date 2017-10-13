Ижевск, 13 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В Удмуртию 13 октября с первосвятительским визитом прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В аэропорту Ижевска его встретили глава региона Александр Бречалов, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, а также представители правительства республики и духовенства Удмуртской Митрополии, сообщает ИА REGNUM.

Www.udmurt.ru Патриарха приветствует глава Удмуртии Александр Бречалов

«От того, что здесь происходит в сфере промышленности, во многом зависит благополучие нашей страны. Удмуртия даже в самые трудные годы, военные годы, сыграла свою выдающуюся роль. Ну и что говорить про сегодняшние дни. О вашей республике знает вся страна. Мне хотелось увидеть всё своими глазами, помолиться вместе с вами, с удмуртским народом, с жителями Удмуртии, — сказал Кирилл. — И не просто по рассказам, по печатным или видеоматериалам, а своими глазами увидеть жизнь Удмуртии».

В начале визита патриарх посетил Ижевское епархиальное управление — некогда бесхозное здание, полностью отреставрированное за счет Ижевской и Удмуртской епархии. Затем он совершил утреню всенощного бдения в храме Святого благоверного князя Александра Невского.

Напомним, в ходе пребывания в Удмуртии 14 октября в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, предстоятель РПЦ совершит Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Сарапула. В этот же день он посетит Спасо-Преображенский кафедральный собор Глазова.

15 октября патриарх совершит литургию в Михайловском кафедральном соборе Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, последний визит предстоятеля Русской православной церкви в Удмуртию состоялся в августе 2007 года. Патриарх Московской и Всея Руси Алексий II посетил республику и освятил восстановленный Свято-Михайловский собор Ижевска, совершил в нем первую Божественную литургию.

Собор в честь архангела Михаила был воздвигнут в 1907 году, восстановили храм спустя ровно сто лет. В 1929 году в разгар антирелигиозной кампании Ижевский горсовет принимает решение о закрытии собора. До 1937 года в храме располагался краеведческий музей. В апреле этого года Совет народных комиссаров Удмуртской АССР принял решение о сносе здания, и собор был разрушен.

В феврале 2000 года правительство республики рассмотрело вопрос восстановления храма, в 2004 году началось строительство в самой высокой точке города. Современный собор достигает в высоту 64 метров, может единовременно вместить около 2 тыс. прихожан.

На церемонии освящения восстановленного собора Святого Архистратига Михаила присутствовали президент Удмуртии Александр Волков и легендарный конструктор генерал-лейтенант Михаил Калашников.