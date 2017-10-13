Рязань, 13 октября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Цена на зерно в Рязанской области значительно сократилась из-за высокой урожайности. Об этом во время прямой линии с губернатором Николаем Любимовым рассказал тракторист из Ухолово Сергей Корнеев. По словам жителя региона, крестьяне просто не заинтересованы в увеличении урожаев.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

«В этом году страна и область сделала рекордный урожай зерновых, но в связи с этим значительно упала и цена на зерно. В данных условия нам, крестьянам, собирать большие урожай хлеба становится невыгодным. Мы не заинтересованы в этом никак. Еженедельно дорожает топливо, у нас цены на технику за последние полтора-два года подросли почти в полтора раза», — сказал тракторист, задав традиционный вопрос: «Что делать?».

По мнению губернатора Рязанской области, падение цен на зерно связано не столько с высокими урожаями, сколько с другими проблемами. В частности, с тем, что Рязанская область испытывает трудности с перевозкой зерна в другие регионы.

«У нас сейчас серьезная проблема с перевозкой зерна. Не хватает вагонов. Это сказывается на цене, потому что зерно, которое перележало, падает в цене значительно. Мы сейчас стараемся договориться с РЖД, чтобы Рязанской области было направлено большее количество вагонов, и цена на зерно смогла сохраниться на более высоком уровне», — сказал Николай Любимов.

Кроме того, он отметил, что на федеральном уровне также нужно менять ситуацию. К примеру, необходимы закупочные интервенции для производителей, зерно которых не идет на экспорт. В целом же Николай Любимов посоветовал фермерам диверсифицировать свои хозяйства, развивая животноводство или производство масличных культур:

«Здесь необходимо диверсифицировать свое производство, наполовину уходя в животноводство, либо обращаясь к посеву других культур. Например, очень перспективно сейчас выращивание масличных культур. У нас в области многие уже начали этим заниматься. Поскольку цена на масличные культуры достаточно динамично растет. Во-вторых, у нас есть, где их перерабатывать. И есть потенциальные инвесторы, которые готовы вложиться в организацию перерабатывающих производств для масличных культур».

Кроме того, во время прямой линии губернатор ответил и на вопрос о развитии животноводства в регионе. Житель села Карабухино Вячеслав Денисов спросил, возможно ли законодательно обязать хозяйственников заниматься скотоводством, ведь, к примеру, в Путятинском районе животноводство сейчас практически сошло на нет.

Губернатор ответил, что обязать — нет, нельзя. Но работать с хозяйственниками надо.

«Хозяйствам, которые специализируются на животноводстве, предусмотрена помощь на государственном уровне. Ежегодно на эти цели направляется 1 млрд 200 млн рублей, что составляет 50% от общего объема поддержки АПК. Многие предприятия это поняли, а господдержка является стимулом для развития», — рассказал Николай Любимов.

Губернатор также отметил, что животноводство — это своего рода страховка для предприятий, которые занимаются выращиванием зерна, ведь можно обеспечивать внутренний сбыт зерна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Рязанской области были побиты рекорды по сбору урожая 1973 и 1987 годов. По данным на 10 октября, в регионе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 559,8 тысячи га, что составляет 100% от уборочной площади. Всего намолочено почти 2 млн 126 тысяч тонн. Урожайность составила 37,9 ц/га.