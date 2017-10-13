Москва, 13 октября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Российская Федерация и Пакистан достигли договорённости о создании условий для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России на пакистанские регазификационные терминалы. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 13 октября, в Москве, сообщает пресс-служба российского Минэнерго.

Gazprom.ru СПГ-танкер

Сообщается, что с российской стороны соглашение подписал заместитель министра топлива и энергетики России Юрий Сентюрин, со стороны Пакистана — заместитель министра энергетики этой страны Сикандар Султан Раджа.

«Документ предусматривает создание условий для поставок российской стороной сжиженного природного газа на регазификационные терминалы Пакистана для обеспечения потребностей энергетического сектора республики», — сказано в сообщении.

Уточняется, что российский «Газпром» и пакистанская компания Pakistan LNG в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу выйдут на подписание долгосрочного договора купли-продажи СПГ.