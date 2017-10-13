Вильнюс, 13 октября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас сегодня, 13 октября, вручил в министерстве иностранных дел Белоруссии ответную ноту, в которой Литва признает, что 28 сентября 2017 года сотрудники Службы охраны госграницы Литвы при исполнении служебных обязанностей нарушили государственную границу Белоруссии возле международного пропускного пункта Лаворишкес-Котловка, сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

Граница

В ноте Литва выражается сожаление по поводу произошедшего инцидента и гарантируется, что Служба охраны госграницы Литвы «предпримет все необходимые меры, чтобы в будущем аналогичные инциденты не повторялись».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские пограничники незаконно вторглись на территорию Белоруссии и углубились на 40 метров, а после оперативного обнаружения нарушителей белорусскими пограничниками спешно вернулись в Литву. Послу Литвы была вручена нота протеста.

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