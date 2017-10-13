Анталья, Турция, 13 октября, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовал за неучастие нынешнего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова в выборах руководителя федерации в сентябре 2018 года, сообщает официальная страница ФИДЕ в Twitter.

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За такое предложение на конгрессе ФИДЕ в турецкой Анталье проголосовали 37 человек, 20 высказались против.

Кроме того, исполнительный комитет организации единогласно утвердил переход полномочий Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу.

Напомним, Кирсан Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Минфин США внес Илюмжинова в санкционный список за помощь законному правительству Сирии. Из-за этого Кирсан Илюмжинов временно передал деловые, финансовые и юридические полномочия президента ФИДЕ заместителю Георгиосу Макропулосу.