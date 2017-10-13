Мурманск, 13 октября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Гидрографическая экспедиция Северного флота ВМФ России подводит итоги сезона 2017 года: исследователи открыли в Арктике девять новых островов, пять новых проливов, семь мысов и четыре бухты. По итогам работы площадь Российской Федерации увеличилась на 10 квадратных километров, сообщил журналистам начальник гидрографической службы Северного флота Игорь Наумов.

ИА REGNUM Архипелаг Новая Земля

С 18 августа по 27 сентября российские гидрографы прошли 5300 миль, исследуя острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля и производя замеры глубин и съемки донного рельефа. Как сообщало ИА REGNUM, изменения береговой линии, зафиксированные экспедицией, будут внесены в навигационные морские карты, руководства и пособия для плавания.

По словам Игоря Наумова, открытые острова различаются по своей площади. К примеру, самый крупный из них, обнаруженный в заливе Борзова (северо-западная часть архипелага Новая Земля — прим. ред.), составляет 2 км в длину и 600 м в ширину.

Отметим, пока новые острова остаются безымянными. Чтобы присвоить им официальные названия, необходимо соблюсти установленную законом процедуру. Предложения о присвоении названий новым географическим объектам могут вноситься органами государственной власти РФ, субъектов Федерации, органами МСУ, а также общественными объединениями, юридическими лицами и даже обычными гражданами России. Затем эти предложения отправляются на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Помимо открытия новых географических объектов, гидрографы Северного флота уточнили координаты исходных линий, которые служат для отсчета ширины территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

В 2017 году гидрографическая служба ВМФ отмечает 190-летний юбилей со дня создания. Работа службы была возобновлена в 2014 году после 30-летнего перерыва, флот пополнился новыми судами и катерами разного масштаба, и Северный флот вновь занялся практическим изучением малоисследованных районов Мирового океана, особое внимание уделяя высоким широтам.

«Работы проводятся в тесном взаимодействии с институтами Российской академии наук и научно-производственными организациями ряда министерств и ведомств. На основе полученных результатов создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания», — приводит слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимир Королёва пресс-служба Северного флота.

Напомним, в 2016 году во время арктических экспедиций было обнаружено два новых острова, расположенных в районе ледника Розе у побережья Новой Земли, наибольший из которых имеет длину около 400 метров.