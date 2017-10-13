Чебоксары, 13 октября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершаются раскопки в древнейшей части города — в сквере Константина Иванова, где параллельно идут работы по благоустройству территории. В ходе раскопок здесь обнаружили ряд артефактов, одной из последних стало монашеское погребение. Расположено оно в северном приделе бывшего женского монастыря, куда в 1601 году была выслана и была захоронена бабушка первого царя боярыня Мария Шестова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Останки монахини

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В Чебоксарах раскопки проходят в историческом центре города, в сквере Константина Иванова, где ранее был Никольский женский собор. В ходе раскопок в 2013 году на этом месте была найдена предполагаемая усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой и саркофаг с останками. 12 октября 2017 года недалеко от её гробницы обнаружили хорошо сохранившееся монашеское захоронение. Предположительно, это XVII век.

ИА REGNUM 1Захоронения

«Эти три погребения находились под полом северного придела Никольского храма. Ранее была традиция хоронить внутри храма особо почётных людей — в данном случае, монахинь, поскольку это был монастырь. Сохранились волосы, вплетенные в косички. Возможно, это были настоятельницы… Захоронения расположены неглубоко. Они не в гробах лежали, а в колодах, дробленные, вероятнее всего, из дуба, потому что древесина плотная и хорошо сохранилась. Это не просто колоды, а они имели коконообразную форму», — говорит заведующая отделением археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат исторических наук Наталья Березина, которая руководила раскопками в сквере К. Иванова в 2013 году и возглавляет их сейчас.

ИА REGNUM Хорошо сохранилась в захоронении коса

Останки переложат, планируется их перезахоронить. Поскольку сохранились данные о настоятельницах монастыря, то есть возможность установить, кто именно был похоронен в северном приделе. Наталья Березина также сообщила, что ранее в раскопе возле памятника К. Иванову обнаружили ряды монашеских келий, очень много глиняной посуды, найдена бронзовая нательная икона и ряд других артефактов.

«Самые древние слои, которые нам удалось обнаружить, скорее всего, относятся к концу XVI века. Есть отдельные древние находки XVI — XV век, но это разрозненные фрагменты, сам культурный слой нам пока не удалось обнаружить, но он должен быть. Эти раскопки точечные, а если брать широкими площадями, то можно найти нетронутые слои древних лет», — уверена Наталья Березина.

ИА REGNUM Останки бережно перекладывают для последующего перезахоронения

Тем временем, на территории продолжается масштабные землеустроительные работы: строителями перекопан большой слой земли, часть культурного слоя безвозвратно утеряна. Напомним, раскопки начались внезапно: в сентябре неожиданно для общественности стартовали работы по благоустройству, в результате была раскурочена часть территории. После того, как забили в набат учёные и священники, было принято решение параллельно провести раскопки. И реконструкция возобновилась под наблюдением археологов. Работа учёных, которая включала также раскопки, шла в авральном режиме. Сегодня археологи с грустью констатируют, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров.

ИА REGNUM Так сейчас выглядит сквер К.Иванова

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бабушка первого царя из династии Романовых Мария Шестова по указу царя была выслана из Москвы в Чебоксары, где 2 августа 1601 года была пострижена в Николаевском женском монастыре. С ее пребыванием некоторые исследователи связывают появление известной иконы «Житие царевича Димитрия». Полагают, что она, обвиняя Бориса Годунова в цареубийстве, заказала данную икону со сценами трагических событий. Бабушка будущего царя Михаила Федоровича, заточенная пожизненно в монастыре, здесь и умерла. Похоронили боярыню в склепе под приделом храма Николаевского женского монастыря, который в 1764 году закрыли. Никольский же собор действовал до 1928 года. В 1913 году в ходе мероприятий, связанных с празднованием 300-летия Дома Романовых, место захоронения Марии Шестовой обследовала комиссия под руководством начальника Казанской губернии М. Стрижевского. Тогда вскрыли склеп и могилу. Комиссия подтвердила, что останки принадлежат Марии Шестовой, бабушке первого царя из династии Романовых. Их перезахоронили на том же месте в новом гробу. В 1934 году храм и все его строения снесли. В настоящее время на месте Николаевского женского монастыря располагается сквер К. Иванова.