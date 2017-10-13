Ярославль, 13 октября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. 13 октября члены комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению обсудили доступность, а также сроки ожидания медицинской помощи в государственных медицинских организациях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.duma.yar.ru Заседание комитета в областной Думе

Как отмечается в предоставленной региональным правительством информации, сроки ожидания предоставления медицинской помощи в большинстве лечебных заведений соответствуют требованиям территориальной программы госгарантий. Сроки ожидания приема участковых педиатров на «больном приеме» — в порядке живой очереди в день обращения, на «здоровом приеме» для детей раннего возраста — до 2 недель по записи. Запись к врачам узких специальностей организована по обращаемости, по телефону в регистратуре и через интернет. Доступность записи к врачам различна: хирург, травматолог-ортопед — до 5 рабочих дней. Невролог, офтальмолог, оториноларинголог — до 10 рабочих дней, детский кардиолог, детский эндокринолог — до 30 дней.

На сегодняшний день возможность электронной записи на прием к врачу доступна в 110 регистратурах 48 медицинских организаций области, в первую очередь к врачам первичного приема: терапевт, педиатр, гинеколог, врач общей практики, стоматолог.

«Действительно, у нас есть проблема с оказанием медицинской помощи в установленные сроки. Она связана с кадрами и с ремонтом медицинского оборудования. Если у нас, к примеру, в Рыбинске сломался тот же самый маммограф, то пациент перенаправляется либо в Ярославль, либо в Тутаев, и конечно же сроки ожидания увеличиваются. И во-вторых, если врач находится на больничном, а мы все люди и болеем, то сроки ожидания тоже увеличиваются. Ну и плюс есть проблемы с обеспеченностью медицинскими кадрами. Мы будем признательны, если вы нам напишите официально, в каких учреждениях невозможно записаться на прием ко врачу сейчас, а платно — можно. Давайте выедем на место, посмотрим» — обратился к депутатам директор областного департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.

Его поддержал главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» Станислав Белокуров. Он привел конкретный пример:

«Насчет платных услуг — есть человеческий фактор. Например, возьмем лор-врача. Он будет работать на ставку и больше ставки я его не заставлю работать. Но в свободное от работы время он имеет право оказывать платные услуги. То есть так и получается: он принял свои 40 человек в смену и еще 20 человек принимает платно, но уже не в рабочее время» — отметил Станислав Белокуров.

Как отмечают в региональном правительстве, одной из актуальных остается проблема кадрового дефицита специалистов в медицинских организациях всех уровней. Потребность во врачебных кадрах по региону составляет 438 специалистов, а в среднем медперсонале — 502.