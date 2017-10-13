Москва, 13 октября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В Москве в Музее русского импрессионизма 12 октября открылась выставка «Михаил Шемякин. Совсем другой художник». Ретроспектива произведений русского художника-импрессиониста первой половины XX века продлится до 17 января.

rusimp.su В Музее русского импрессионизма

На экспозиции представлены более пятидесяти работ Михаила Шемякина из музеев России, ближнего зарубежья и московских частных коллекций. Среди них — Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, художественные музеи Астрахани, Пензы, Тулы, Рязани и другие.

Центральное место на выставке занимают портреты музыкантов, среди которых скрипач и музыкальный педагог Иван Гржимали, композитор Александр Гедике, скрипач Франтишек Ондржичек, виолончелистка Хана Любошиц, певица и солистка Большого театра Надежда Салина.

Отдельным блоком представлены семейные портреты, изображающие супругу художника Людмилу Гржимали, сыновей Федора и Михаила и других. Впервые широкой публике представлен портрет знаменитого деда художника — фабриканта Алексея Абрикосова. Третьяковская галерея, где хранился портрет, передала музею право экспонировать картину.

Также на выставке можно увидеть женские портреты. Среди них «Дама в светлом» и многочисленные портреты Веры Калашниковой, любимой натурщицы Валентина Серова.

Специально для выставки Музей русского импрессионизма совместно с драматургом Юлией Поспеловой и актерами «Мастерской Дмитрия Брусникина» создали аудиоспектакль, построенный на неопубликованных воспоминаниях сына художника и архивных документах, — саундпроменад «Шемякин».

"Оказалось невероятно интересно заниматься этим проектом, и тем более запустить его именно в музейном пространстве, — делится Юлия Поспелова. — На нас произвела огромное впечатление сама задумка: по выставке тебя водит не экскурсовод, а непосредственно сам художник».

В ходе аудиоспектакля можно услышать, как солистка Большого театра исполняет арию из новой оперы Рахманинова, узнать, как Шаляпин пытался изобразить монаха с портрета авторства Шемякина, и примерить на себя роль скрипача Гржимали, который также был неоднократно изображен на картинах художника.

Роли озвучили Василий Буткевич, Мария Крылова, Василий Михайлов и Екатерина Боровикова.

Михаил Шемякин — русский художник, ученик Валентина Серова и Константина Коровина. Шемякин был популярен при жизни, однако забыт в советские годы из-за особенностей творчества, не подходящих под стандарты советской идеологии.