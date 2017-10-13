Ярославль, 13 октября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Опора сотовой связи в центре Ярославля на площади Богоявления была установлена незаконно. Такой ответ градозащитнице Ольге Мазановой дал прокурор Ярославля Игорь Мокичев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вышка сотовой связи в Ярославле

Месяц назад в историческом центре Ярославля установили высотные опоры двойного назначения. Новые опоры контактной сети городского электротранспорта, на которых разместятся вышки сотовой связи, ставились по договору между АО «Яргорэлектротранс» и ООО «Вертикаль». Их высота может достигать 27 метров — с девятиэтажный дом. Одна из высотных конструкций разместилась на площади Богоявления, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прокуратура города провела проверку и выяснила, что ни органами местного самоуправления, ни органами охраны объектов культурного наследия разрешения на установку эти работы не выдавалось.

«Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области в настоящее время приняты меры по привлечению ООО «Вертикаль» к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ, общество вызвано в департамент для составления соответствующего протокола», — написал в ответе на запрос градозащитнице Ольги Мазановой прокурор города Игорь Мокичев.

В настоящий момент вышка не достроена.