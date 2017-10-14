Оренбург, 14 октября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Оренбургский заповедник из венгерского национального парка «Хортобадь» прибыли 16 лошадей Пржевальского, сообщает пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедники Оренбуржья». Пресс-секретарь ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Наталия Судец рассказывает о событии.

Олег Кугаев ИА REGNUM Лошади Пржевальского в своей естественной среде обитания

Олег Кугаев ИА REGNUM Доставка ценного груза

Это уже третий завоз чистокровных диких лошадей в Россию, который произошел в рамках программы создания полувольной популяции этих животных в заповеднике «Оренбургский». Животных привезли из венгерского национального парка «Хортобадь». С третьим бортом прилетели 12 кобыл и четыре жеребца-холостяка.

«Они были подобраны таким образом, чтобы избежать близкородственного скрещивания с уже имеющимися в Оренбуржье двадцатью лошадьми».

Олег Кугаев ИА REGNUM Лошади Пржевальского в своей естественной среде обитания

Отмечается, что животных планировали перевезти в 2018 году, однако в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ приняли решение «осуществить этот важный шаг» в год столетия заповедной системы и год экологии, который отмечается в этом году.

«Таким образом, российский проект по возвращению диких лошадей в естественную среду обитания стал самым динамично развивающимся из всех 12 подобных проектов в мире», — подчеркнула Наталия, добавив, что до настоящего времени ни одна из стран не осуществляла ввоз диких лошадей на свою территорию три года подряд.

Олег Кугаев ИА REGNUM Лошади Пржевальского в своей естественной среде обитания

Напомним, данная программа была разработана ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в 2014—2015 годах, она является частью глобальной стратегии по сохранению данного вида животных. Программа находится под личным контролем президента России Владимира Путина.