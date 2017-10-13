Москва, 13 октября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Нефтяной рынок 13 октября рвется ввысь и дорожает на китайских новостях, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

the3cats Нефть

«Баррель североморской нефти Brent растут на 2,2% и стоит $57,49. «Бочка» легкой техасской нефти WTI оценивается на площадке в $51,64 (+2,0%)», — привела цифры эксперт.

Вчерашняя информация от минэнерго США уже учтена в котировках. Данные показали снижение запасов сырой нефти на 2,75 млн баррелей при ожидании сокращения на 2,40 млн баррелей. Запасы бензина, в свою очередь, снизились на 2,49 млн баррелей при том, что рынок не ждал изменений.

«Катализатором сегодняшнего ралли в нефти выступают новости о росте импорта черного золота Китаем», — отметила Бодрова.

Статистика, опубликованная 13 октября, показала, что за январь-сентябрь 2017 года импорт нефти Поднебесной вырос на 12% в годовом сопоставлении.

«Рост интереса к энергоносителям со стороны Китая — хороший сигнал для нефтяных «быков», — считает эксперт.

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