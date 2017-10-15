Канны, Франция, 15 октября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. На международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM в рамках «Российской революции контента» 18 октября состоится обсуждение киносериала «Гоголь», снятого кинокомпанией «Среда» для телеканала ТВ-3.

Скриншот страницы kinopoisk.ru Гоголь. Афиша

На презентации создатели проекта расскажут о необычном кейсе сериала — первые два эпизода объединили в фильм «Гоголь. Начало», который вышел в российский кинопрокат до премьеры на телевидении и занял лидирующие позиции.

В ходе обсуждения продюсеры расскажут о революции в монетизации телевизионного контента, которую они запустили, а также покажут первую серию киносериала.

Цитата из м/с «Гоголь. Начало». реж. Егор Баранов. 2017. Россия Взгляд

Проект создан по мотивам произведений и жизни Николая Гоголя. Первый эпизод представят продюсеры проекта Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Цекало, а также актрисы Екатерина Вилкова и Юлия Франц, исполнившие ключевые женские роли.

«Гоголь» — это революционный подход к производству: произведения классической литературы и сама фигура классика помещены в ультрасовременный и хулигански смелый мультижанровый формат, который объединяет в себе детектив, мистическую драму, эротический триллер и черную комедию», — рассказывает Евгений Никишов.

Он отметил, что «Гоголь» стал первым в мире мини-сериалом, состоящим из нескольких фильмов, которые выйдут друг за другом с интервалом в несколько недель.

Цитата из м/с «Гоголь. Начало». реж. Егор Баранов. 2017. Россия Гоголь

«Мы планируем привлечь к «Гоголю» внимание мировых покупателей контента и рассказать о том, что этот проект, возможно, перевернет всю индустрию, открыв новые возможности для монетизации контента», — заявил Валерий Федорович.

Рынок аудиовизуального контента MIPCOM пройдет в Каннах с 16 по 19 октября. В специальную программу выставки войдет «Российская революция контентов», на которой будут представлены проекты, посвященные революционным изменениям в российском визуальном и аудиоконтенте. Среди них — сериалы «Гоголь», «Золотая Орда», «Бывшие», «Лучше, чем люди», «Троцкий», «Хождение по мукам» и другие.