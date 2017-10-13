Ереван, 13 октября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева состоится 16 октября в Женеве, сообщает пресс-служба президента Армении.

ИА REGNUM Ильхам Алиев и Серж Саргсян

«По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 16 октября с.г. в Швейцарской Конфедерации, в Женеве состоится встреча между президентами Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Перед встречей, о которой стало известно после визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, стороны, как обычно обменялись взаимными обвинениями в срыве переговоров, а Азербайджан вновь активизировался на передовой, в следствии чего погиб армянский военнослужащий.

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Как заявил вчера, 12 октября, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, для прогресса в переговорах сегодня нет каких-либо оснований. По его словам, Армения будет вести переговоры с целью формирования атмосферы доверия.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в мае того же года аналогичная встреча состоялась в Вене.