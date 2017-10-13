Калуга, 13 октября, 2017, 15:20 — ИА Регнум. 13 октября в Калуге подписали соглашение о сотрудничестве между Калужским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и министерством труда и социальной защиты Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Подписание соглашения о сотрудничестве

Соглашение предусматривает совместную работу по организации бесплатной юридической помощи населению региона.

Председатель Калужского регионального отделения «Ассоциации юристов России», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров отметил важность такого взаимодействия.

«Благодаря нашему сотрудничеству многие люди, не имеющие средств на оплату юридических услуг, получат квалифицированную помощь, мы постоянно совершенствуем свою работу и не намерены останавливаться на достигнутом», — подчеркнул сенатор.

Оказание бесплатной юридической помощи будет проводиться по всей территории области, в том числе и в отдаленных районах.

«Подписание этого соглашения расширяет перечень вопросов и круг лиц, которые имеют право на эту юридическую помощь, — сказал депутат городской думы Калуги, руководитель аппарата калужского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Денис Курганов, — любому жителю Калужской области, обратившемуся к нам, будут даны все разъяснения по правовым вопросам. Министерство труда и социальной зашиты Калужской области теперь может направлять всех нуждающихся в юридической помощи в наше региональное отделение, где квалифицированные юристы разъяснят гражданам их законные права, проконсультируют по сложным юридическим вопросам и подскажут пути решения их проблем».

Юридическая помощь населению в настоящее время весьма востребована в регионе. 29 сентября 2017 года прошёл Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Ассоциацией юристов России были организованы две площадки по приёму граждан на бесплатной основе, в течение одного дня за помощью обратилось более 50 человек.