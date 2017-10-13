Ярославль, 13 октября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Поставщики топлива предупредили ярославское АО «ПАТП-1», что в этом месяце не дадут предприятию горючего в долг. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной Думы Сергей Балабаев.

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Мэрия Ярославля не выделила в этом месяце предприятию АО «ПАТП-1» деньги на закупку топлива. В октябре в комиссионный план исполнения бюджета администрация Ярославля не внесла деньги на эти нужды, а поставщики отказались поставлять его в долг.

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«Сегодня ко мне обратились сотрудники предприятия. Им не выплатили зарплату — это около 30 миллионов рублей. Предприятие из-за этого и отсутствия топлива может прекратить работу 25 октября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной Думы Сергей Балабаев.

ПАТП-1 — одно из самых крупных пассажирских автотранспортных предприятий города, которое располагает большой производственно-технической базой и объектами социально-культурного значения.

Генеральный директор ПАТП-1 Эдуард Гаврилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отрицал наличие долгов и заявил, что у него все хорошо.

Депутаты областной Думы собираются в ближайшее время рассмотреть в срочном порядке вопрос долга автопредприятия на профильном комитете регионального парламента и поставить вопрос перед председателем правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко.