Москва, 21 октября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Москве с 16 октября по 17 ноября проходит XXXVII Международный студенческий фестиваль ВГИК, на котором учащиеся российских и зарубежных киношкол показываютт свои кино‑ и театральные работы.

Международный фестиваль ВГИК Логотип фестиваля

Фестиваль проводится в два этапа. На первом, который завершится 27 октября, отборочная комиссия просмотрит 149 фильмов, рекомендованных кафедрами. В состав комиссии входят режиссер и сценарист игрового кино Виталий Суслин, программный директор Международного фестиваля документального кино «ДОКер» Настя Тарасова, продюсеры Гаянэ Абрамян и Георгий Шабанов, культурный обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Теткин, звукорежиссер Михаил Буянов, режиссер и художник анимационного кино Владимир Наумов и критик «Киноафиша России» Вера Алëнушкина. Председатель жюри — режиссер и сценарист Юсуп Разыков.

В составе студенческого жюри учащиеся московских вузов. Председателем жюри стал Борис Акопов (мастерская А. А. Эшпая), который в прошлом году был награжден призом за лучшую работу режиссера в игровом фильме за картину «Рай».

По итогам первого этапа на торжественной церемонии 27 октября профессиональное жюри объявит обладателя Гран-При и призов в тринадцати номинациях, в том числе за лучшую работу режиссёра в игровом фильме, за лучшую работу режиссёра в неигровом фильме, за лучшую работу оператора в игровом фильме и другие. Студенческое жюри вручит приз за лучший фильм первого этапа Международного конкурса студенческих фильмов.

Кроме того, на фестивале будут присуждены специальные призы. Так, приз имени В.И. Юсова от Гильдии операторов получит фильм с лучшей операторской работой. Фонд поддержки неигрового кино имени Романа Кармена выберет лучший документальный фильм. Кафедры ВГИКа вручат призы имени В.Я. Бахмутского и имени Ю.А. Михайлова, а также приз за выдающиеся художественные достижения им. С.В. Лазарука.

Победители первого этапа представят Россию на международном этапе, который состоится с 13 по 17 ноября. На участие в нем были поданы 334 заявки из 46 стран.

В конкурсную программу входят короткометражные игровые, анимационные и мультимедиа фильмы, а также театральные спектакли.

Жюри международного конкурса возглавит председатель фонда Alliance Française Жером Клеман. В состав комиссии войдут режиссер и художник анимационного кино Валентин Телегин, киновед и культуролог Андрей Шемякин, директор фестиваля «Листопад» Игорь Сукманов, продюсер Михаил Кором и режиссер Виса Койсо-Канттила.

Призы получат лучшая кинопрограмма, лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и лучший проект мультимедиа. Студенческое жюри вручит приз за лучший фильм второго этапа Международного конкурса студенческих фильмов. Кроме того, по итогам анкетирования зрителей на различных площадках в Москве и регионах будет выбрана работа, удостоенная приза зрительских симпатий.

Вместе с киносмотром пройдет XIII Международный театральный конкурс, на котором выступят коллективы российских и зарубежных театральных вузов.

Фестиваль ВГИК проводит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы. Впервые киносмотр состоялся в 1961 году.