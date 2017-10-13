Филипповское, Владимирская область, 13 октября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Заявка компании «ЭкоТехСтрой Владимир» не является основанием для начала строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района Владимирской области. Об этом говорится в официальном ответе администрации региона на запрос о строительстве завода. Документ опубликовал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. Желание инвестора также не отменяет необходимости разработки проектно-сметной документации, проведения экологических экспертиз и согласования проекта.

Марина Каширская ИА REGNUM Мусор

«Обязательная государственная экологическая экспертиза рабочего проекта перерабатывающего комплекса, а также выбранного места его размещения позволит определить степень его экологической безопасности и соответствие действующему природоохранному законодательству», — говорится в ответе администрации.

Кроме того, в ответе сообщается, что ООО «ЭкоТехСтрой Владимир» предлагает построить несколько цехов — цех, где будет сортироваться мусор, и второй — где будет перерабатываться.

Комментируя ответ администрации, Евгений Ревенко отметил, что в планах — строительство не мусорного полигона, а «перерабатывающего завода по японской технологии». Сейчас депутату привезли 5,3 тысячи подписей против строительства.

«Я обратил внимание руководство области на необходимость лучше информировать граждан о планах строительства и провести полноценные общественные слушания, — написал Евгений Ревенко. — Москва, Подмосковье и Владимирская область не могут ходить под себя. Современная переработка мусора крайне необходима. В противном случае будут множиться стихийные и просто безобразные свалки. С вороньём. Захлебнемся в собственных отходах. И о прекрасностях природы можно будет забыть. Но решать проблему только и исключительно советуясь с людьми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти хотят отдать площадку рядом с деревней Филипповское под строительство «опытно-экспериментальной площадки по сортировке и переработке мусора». Жители опасаются, что вместо объекта с красивым названием, на территории появится обычный мусорный полигон.

31 августа к губернатору Владимирской области Светлане Орловой обратился депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он передал обращение от жителей и попросил провести дополнительную экологическую экспертизу и широкое общественное обсуждение проекта. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», в обращении говорится, что место будущего полигона окружают 10 деревень и более 70 дачных кооперативов.

Позже против строительства выступили и активисты ОНФ. Обращение с просьбой не принимать решение о строительстве полигона направлено губернатору Светлане Орловой. Активисты и вовсе сообщили, что сюда планируют привозить мусор, который образуется от московской реновации. Также ОНФ попросил губернатора учесть предложения по альтернативным вариантам утилизации строительных отходов.