Москва, 13 октября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Проект «Московский врач» лишает смысла саму основу врачебной профессии, ранжируя медиков по территориальному признаку и принципу сдачи экзамена, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент лиги защиты пациентов Александр Саверский. Любой врач, вне зависимости от места прописки и проживания, должен по стандарту оказать пациенту помощь. Более того, соответствие экзамена европейским стандартам нарушает российское законодательство, так как в России лечат по отечественным стандартам медицины, утверждённым приказом Минздрава, уверен эксперт.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины.XIX

«Не считаю, что разделение врачей — это хорошая идея. А немосковский врач — он кого будет лечить? Безумие всей это псевдорыночной системы, которая строится, лишает смысла саму основу врачебной профессии. Любой врач должен вам по стандарту оказать помощь. А когда мы начинаем их ранжировать по какому-то другому принципу, возникает логичный вопрос: того врача, который немосковский, у которого рейтинги последние, его мы кому оставим? Много ли он доверия вызовет у людей, которые к нему придут? Сможет ли «московский врач» вылечить пациентов всей России? Абсолютно вредная затея — все эти сравнения», — считает Саверский.

Также он добавил, что сдача экзамена не всегда объективно отражает знания экзаменуемых по причине того, что некоторым типам людей психологически сложно проходить такие испытания.

«Экзамен — это оценка способности сдавать экзамен. Никакого отношения к практической работе с пациентами это не имеет, так как есть люди, которые не умеют сдавать экзамены, психологи это отлично знают. Учёные проводили исследования, что из 4 типов темперамента — работы касались тех, кто сдаёт ЕГЭ, успешно справляются только сангвиники просто потому, что им «в кайф» адреналин. Экзамен — это адреналин. А остальные что, работать не умеют? Остальные как раз работать умеют, они экзамены сдавать не умеют. Так что вы оцениваете? Умение сдавать экзамен, и за это даёте надбавки?» — подчеркнул Саверский.

Он также отметил, что в России европейские стандарты не работают, и врачи даже не имею права даже лечить по таким стандартам.

«Если вы придёте в суд и скажете, что по европейским стандартам меня лечили, судья будет в изумлении, потому что это просто нарушение российского законодательства», — заявил он.

Добавим, ранее в Мосгордуме прошло заседание комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, где проекту «Московский врач» дали высокую оценку.

«Проект, направленный на повышение квалификации столичных медиков, стартовал 1 сентября 2017 года. После внедрения «Московского стандарта поликлиники» требуются кадры с новым мышлением, специалисты новой формации с очень высоким подтверждённым уровнем квалификации. Мы хотим, чтобы наши врачи соответствовали самым высоким международным стандартам и были авангардом российского здравоохранения», — заявила председатель комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова.

Начиная с сентября 2017 года, заявки на получение статуса «Московский врач» подали 2 405 врачей. Пока процент специалистов, которые смогли пройти трехуровневые тесты, невысок — около 15%. Выступавшие на заседании комиссии эксперты признались, что экзамен достаточно сложный, чтобы его сдать, нужно тщательно готовиться.

«Проект «Московский врач» — важный этап в развитии столичного здравоохранения. Сейчас он только внедряется, но вскоре должен стать обыденной вещью. Это очень правильный формат, поощряющий врачей расширять свои знания. Вопросы и ответы к экзамену должны быть в открытом доступе», — считает главный врач Первой градской больницы Алексей Свет.

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин подчеркнул, что основная заслуга проекта — его мультидисциплинарность, так как сегодня врачу необходимо обладать широкими познаниями во многих смежных областях.

Добавим, что с 1 сентября 2017 года каждый желающий медик может принять участие в экзамене на соискание статуса «Московский врач», оставив заявку на сайте проекта. Это может открыть специалисту новые карьерные возможности и позволит получить прибавку к заработной плате в 15 тыс. рублей ежемесячно.

Экзамен состоит из двух частей: тестовой и практической. Во время прохождения второй части врач должен продемонстрировать свои навыки на специализированных медицинских тренажерах. Завершается экзамен решением ситуационной задачи. Чтобы перейти на следующий этап, нужно получить оценку не ниже 80%.

Также специалист может пройти тренировочное тестирование на сайте департамента здравоохранения Москвы. Если врач не смог сдать экзамен с первого раза, он может повторить тестирование через 6 месяцев.

Статус «Московский врач» присваивается в 15 наиболее востребованных специальностях: терапия, хирургия, неврология, эндокринология, педиатрия, общая врачебная практика, лучевая диагностика, кардиология, акушерство и гинекология, урология, травматология, анестезиология и реаниматология, отоларингология, дерматовенерология, психиатрия.

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