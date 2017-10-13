Москва, 13 октября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В Госдуме предложили ввести новое основание для отгулов — разрешить брать выходной работникам с метеозависимостью, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Phys.org Магнитная буря

«Мы сегодня выступили с инициативой дать возможность отгула людям с метеозависимостью», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

В Госдуме обеспокоены тем, что, по статистике, 70% инфарктов и инсультов происходят во время магнитных бурь, при этом именно эти заболевания выходят на первое место в мире среди болезней.

По данным центра погоды «Фобос», 13 октября Землю накроет мощная магнитная буря, которая продлится до 15 октября. Из-за магнитной бури возможны сбои работы электронных устройств и возникновение техногенных аварий.